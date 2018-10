Caern inicia troca dos ramais de água no Vingt Rosado começa neste sábado

Os moradores das ruas Paulo Gutemberg, Amélia Rezende, Antônio Victor e Alberto Bezerra, na primeira etapa do conjunto Vingt Rosado, em Mossoró, terão iniciada neste sábado, 20, a troca dos ramais de água.

O serviço, previsto para começar na última segunda-feira, 15, sofreu atraso porque a empresa contratada atrasou durante a instalação do canteiro de obras.

Para realizar o serviço, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) terá que alterar o envio de água para a primeira etapa do Vingt Rosado. A água chegará às residências somente a partir das 18h e permanecerá até ás 6h da manhã pelos próximos 40 dias. A medida é necessária porque serão trocados 300 ramais de uma parte do conjunto que historicamente concentra vazamentos de água.