Caern em Mossoró disponibiliza atendimento para proprietários de imóveis em Tibau

Os proprietários de imóveis na cidade de Tibau têm atendimento disponível no térreo do prédio da Caixa D’água da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), localizado na Avenida Alberto Maranhão com Campos Sales, em Mossoró. O serviço está disponível durante todo o ano, mas na segunda quinzena de novembro, observa-se o aumento de procura por atendimento.

São os chamados veranistas que residem em Mossoró ou no entorno e vão para Tibau apenas no período do veraneio. A Caern neste período recebe a maior parte de pedidos de religação do serviço de água.

Durante o ano, o escritório de Tibau funciona dois dias na semana, às terças e sextas-feiras, no horário das 8h às 11h e das 14h às 17h. Porém, a partir de 1° de dezembro, em função do aumento da população na praia, o atendimento será feito nas segundas-feiras, terças-feiras, quintas-feiras e sextas-feiras.

Ainda em novembro, durante os preparativos para a ida à praia, os proprietários vão até os imóveis saber como estão os mesmos para fazer a manutenção e aproveitam este momento para solicitar serviços à Caern.

Nos imóveis aonde a ocupação é sazonal, como os de veraneio, o cliente tem a opção de solicitar a suspensão do abastecimento durante o tempo em que a casa estiver desocupada. Com isto, é suspensa também a cobrança da conta. Quando o proprietário resolve ocupar o imóvel de novo ele pode pedir a religação e a água começa a ser enviada novamente, assim como volta a emissão da conta.