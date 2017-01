Caern em Mossoró agiliza serviço de primeira ligação de água

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) em Mossoró agilizou o serviço de atendimento de primeira ligação de água. A maioria das pessoas que necessitam da primeira ligação estão em áreas de expansão na cidade e existe uma demanda a ser atendida. Uma empresa foi contratada pela Companhia para agilizar a instalação.

Antes do atendimento com a primeira ligação, a Caern precisa fazer consulta operacional para saber se há condições de abastecimento no local. É também averiguada situação, no caso de empreendimentos, se foram cumpridas todas as condicionantes exigidas pela Companhia. As condicionantes são exigências feitas pela Caern que devem ser atendidas pelos responsáveis por empreendimentos imobiliários, como em alguns casos, a necessidade de perfuração de poço.

Para solicitar o serviço é preciso se dirigir a um dos escritórios da Companhia. Os documentos necessários são o de compra e venda do terreno ou escritura pública, documentos de identificação como CPF e Identidade. Após a autorização operacional para fazer a ligação, o imóvel e cadastrado e é gerada a ordem de serviço para a instalação da ligação de água. Os imóveis são cadastrados nas categorias: residencial, comercial, industrial ou pública.

Para a primeira ligação, os valores são cobrados de acordo com a pavimentação da rua conforme tabela tarifária vigente. Estes valores podem ser divididos em até 12 vezes na conta de água a partir da execução do serviço. Além da oferta de água é também instalado o hidrômetro para fazer a contagem do volume de água do imóvel.

Caso o imóvel ainda esteja em construção o serviço também pode ser solicitado. Após o processo de ligação concluído, em caso de terreno, o proprietário deve fazer uma caixa de correspondência, padrão Correio, para entrega da conta de água. Posteriormente, os serviços da empresa serão estendidos para as cidades que compõem a Regional Oeste da Caern, incluindo as cidades de Apodi, Baraúna, Upanema e Caraúbas.