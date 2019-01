CAERN: Caraúbas está com abastecimento suspenso com previsão de retorno quarta-feira (09)

A cidade de Caraúbas está com o abastecimento suspenso em função de problema elétrico que afetou o sistema e interrompeu o envio de água para a cidade. O transformador queimou na Estação Elevatória 1 aonde estão os quatro poços que abastecem a cidade. A previsão é que na quarta (9) o abastecimento seja retomado e gradativamente comece a abastecer os locais mais altos. Com o restabelecimento do sistema a Caern divulgará cronograma de abastecimento para conhecimento da população.