CAERN alerta sobre consumo de água durante a Festa de Sant’Ana, em Caicó

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) alerta a população de Caicó e visitantes que estão em participando dos festejos da Festa de Sant’Anna, que seguem até 29 de julho, para a situação ainda preocupante do abastecimento de água na região.

Neste período, tradicionalmente a cidade conta com a circulação de milhares de pessoas – potiguares e de outros estados – no Seridó. Com as últimas chuvas de abril, a cidade retomou o abastecimento pelo Açude Itans, mas ainda com volume insuficiente para atender sozinho, sendo reforçado pela adutora emergencial com captação na Barragem Armando Ribeiro Gonçalves.

Ou seja, Caicó permanece em abastecimento pelo sistema de rodízio, recebendo água de forma setorizada. A Companhia pede a compreensão de todos para que os volumes disponíveis possam ser usados de forma racional.

Rodízio

O rodízio de Caicó divide a cidade em dois setores, revezando o abastecimento, ficando quatro dias com água e quatro dias sem água.