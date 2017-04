Cadeirante que vendia livros em cruzamento é executado no Centro

Início de tarde marcado pelo registro de mais um crime de homicídio na cidade de Mossoró. Por volta das 12h30, o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), registrou um atentado na Rua Melo Franco, em frente a sede do Tiro de Guerra.

A vítima, um cadeirante identificado como Pedro Gomes Monteiro, 41, foi alvejado com vários disparos de pistola 9mm.

De acordo com informações da Polícia Militar ele foi surpreendido por dois indivíduos que circulavam numa motocicleta que efetuaram os disparos ao chegarem no local.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) foi acionada e levou a vítima para o Hospital Regional Tarcísio Maia. Pedro Gomes não resistiu a gravidade dos ferimentos.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime. O cadeirante era conhecido por vender livros no cruzamento da Alberto Maranhão com Augusto Severo, proximidades do Colégio Coração de Maria