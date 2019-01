Caçamba derruba postes e deixa fios de alta tensão caídos sobre a via

No início da tarde desta quarta-feira, por volta das 13h30, um caminhão caçamba atinge fios de transmissão de energia e derruba quatro postes ao trafegar pela Avenida Coelho Neto em Mossoró.

O motorista, que acabava de descarregar materiais de construção nas mediações, fugiu após o acidente. A empresa para quem o motorista presta serviços, Central Park Incorporadora LTDA, foi acionada, conduto, não se pronunciou.

Houve queda de energia nas mediações e a avenida está interditada. A polícia e a concessionária de energia elétrica do Rio Grande do Norte , Cosern, encontram-se no local para resolver/mediar a situação.