Cabeleireiro morre e cliente é ferido em ataque a barbearia em Mossoró

Um ataque a tiros registrado em Mossoró na manhã desta sexta-feira, 13, deixou um morto e um ferido em estado grave. De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime ocorreu dentro de uma barbearia localizada no Loteamento Pousada dos Thermas.

O dono do estabelecimento, identificado como Jackson Oliveira da Silva, de 27 anos, foi alvejado com vários tiros e morreu no local. A outra vítima baleada estava cortando o cabelo no momento do ataque e foi socorrido em estado grave para o Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM).

A motivação do crime ainda é desconhecida.

A Polícia Civil e o Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) foram acionados para investigar e remover o corpo da vítima.