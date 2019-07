Cabeça humana é encontrada em mochila por catador de lixo em BR no RN

Uma cabeça humana foi encontrada dentro de uma mochila na tarde desta sexta-feira (12), no município de São Gonçalo do Amarante, Região Metropolitana de Natal.

Polícias Civil e Militar, além do Itep, foram ao local para iniciar a perícia do caso. Cabeça foi achada em estado de decomposição na cidade de São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal

A mochila com a cabeça foi achada por um catador de materiais recicláveis nas margens da BR-101, próximo a uma região conhecida como Olho d’Água dos Carrilhos. Ao abrir a sacola encontrou a cabeça de um homem em estado de decomposição, que aparentava ter aproximadamente 20 anos de idade.

Ainda não há informações sobre a identidade da vítima. Equipes do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) se dirigiram ao local para fazer as primeiras investigações.