Buraco na BR 110 causa acidente com quatro vítimas

Grave acidente automobilístico aconteceu, ontem (8) na BR 110, no trecho entre Mossoró e Upanema.

Próximo ao assentamento Caboré, um Siena preto, dirigido por Jorismar Soares de Almeida, 32 anos, de placa OFH 3905 de Brejo dos Santos (PB), tentava desviar de um buraco quando colidiu de frente com um caminhão 3/4, dirigido por Raimundo Soares Estrela, que vinha em sentido contrário.

A Polícia Rodoviária Federal e o SAMU foram acionados para o atendimento às vítimas. Segundo informações colhidas, o motorista do Siena apresentava o quadro mais grave, havendo chegado entubado no Hospital Tarcísio Maia. O motorista do caminhão spfreu pequenos ferimentos.

Ao que tudo indica, um buraco na BR foi responsável pelo acidente. Ao forçar o motorista do Siena a desviá-lo, invadiu a contramão e bateu de frente com o caminhão 3/4. Após a realização da perícia será determinado a responsabilidade do acidente.