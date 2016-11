Bruno Rangel, ex-jogador do Baraúnas, entre as vítimas da delegação da Chapecoense

No Rio Grande do Norte, em particular uma torcida tem acompanhado com maior apreensão o acidente que atingiu a delegação da Chapecoense, de Santa Catarina, que viajava para disputar o primeiro jogo das finais da Copa Sul-Americana. O avião que transportava os jogadores caiu em Medellin, na Colômbia.

Entre os jogadores vítimas do trágico acidente estava o atacante Bruno Rangel, de 34 anos, que já atuou no futebol mossoroense defendendo a equipe do Baraúnas em parte da temporada de 2009. O jogador faz parte de um grupo vitorioso que tem realizado boas temporadas na Série A do Campeonato Brasileiro, e vivia a emoção de poder conquistar o seu primeiro título internacional. A passagem de Bruno Rangel pelo Leão do Oeste foi uma indicação do treinador Samuel Cândido.

Bruno Rangel, mesmo aos 34 anos, quando no Brasil já pensam no final de carreira, tem uma passagem marcante pelo time catarinense. Ele se transformou no maior artilheiro da história do clube, desde a sua chegada em 2014, superando o então líder desta artilharia, o jogador Índio. O avião que transportava a delegação da Chapecoense, para Medellín, local do primeiro jogo da decisão da Copa Sul-Americana, desapareceu do radar por volta de 01h da madrugada e sofreu um acidente em Cerro Gordo, nas cercanias da cidade de La Unión, segundo informações, quando faltavam apenas 30 quilômetros para alcançar a pista de pouso.