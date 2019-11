Brasileiro Lucas Vicente é campeão mundial júnior de surfe

O brasileiro Lucas Vicente conquistou nesta sexta (29) o Campeonato Mundial júnior de surfe. Para ficar com o título concedido pela Liga Mundial de Surfe (WSL, em inglês), o atleta do Brasil derrotou o norte-americano Kade Matson na final do Taiwan Open of Surfing.

Para garantir o título mundial, Lucas teve que fazer um aéreo incrível na última onda que lhe permitiu vencer a disputa por 17,56 a 17.40. Desta forma o Brasil permanece no topo da competição, após a conquista de Mateus Herdy na última edição do Mundial.

Título inédito

Entre as mulheres o título ficou com a japonesa Amuro Tsuzuki. Ela superou na decisão a norte-americana Alyssa Spencer por 13,00 a 10,16.

Com este triunfo, Amuro Tsuzuki se tornou a primeira japonesa campeã em um evento promovido pela WSL.