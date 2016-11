Brasil vence Peru por 2×0 e está matematicamente classificado para a Copa

Com uma vitória por 2 a 0 sobre o Peru nesta quarta-feira (16), a Seleção Brasileira de futebol encerrou o ano de 2016 com 100% de aproveitamento na era Tite e ficou muito perto de uma vaga na Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Depois de um primeiro tempo equilibrado, o Brasil se soltou na etapa complementar e levou perigo à defesa peruana. Os dois gols foram marcados por Gabriel Jesus, aos 13 minutos, e Renato Augusto, aos 33.

Com o resultado, a Seleção Brasileira chegou a 27 pontos nas Eliminatórias da Copa e abriu quatro de vantagem sobre o vice-líder Uruguai e oito para a Argentina, quinta colocada. Para o técnico Tite, o Brasil está matematicamente classificado para o Mundial de 2018.



Desde que Tite assumiu o comando da seleção, foram seis jogos e seis vitórias, com 17 gols marcados e apenas um sofrido. A próxima partida da seleção será no dia 23 de março de 2017, fora de casa, contra o Uruguai.

Agência Brasil.