Brasil vence México e ainda tem chances no Mundial feminino de vôlei

Ainda fora da zona de classificação, a seleção brasileira manteve a chances de passar para a terceira fase do Mundial feminino de vôlei ao vencer o México por 3 sets a 1 nesta segunda-feira, com parciais de 23-25, 25-23, 25-13 e 25-19.

A duas rodadas do fim da terceira fase, o Brasil é quarto colocado do grupo E, com 16 pontos, dois a menos que o Japão, que aparece em terceiro e seria o último colocado da chave caso a disputa acabasse hoje. Ainda haverá confronto direto entre os dois times na última rodada, depois que a equipe sul-americana jogue contra a Holanda.

A equipe dirigida por José Roberto Guimarães começou a partida na cidade de Nagoya perdendo, mas buscou a reação, liderada pela oposta Tandara, que “ganhou um set sozinha” ao marcar 25 pontos.

A duas rodadas do fim da segunda fase, quatro seleções já estão garantidas entre as seis que disputarão os dois triangulares que definirão os quatro semifinalistas. A Sérvia é a dona da melhor campanha, com sete vitórias, todas por 3 a 0, e lidera o grupo E, com 21 pontos, seguida pela Holanda, também com sete triunfos, mas um por 3 a 1 e outro por 3 a 2, o que a deixa com 20.

No grupo F, a primeira colocada é a Itália, também com 21 pontos, dois a mais que os Estados Unidos, vice-líderes. China, atual campeã olímpica, e Rússia têm 18 pontos cada e disputam a terceira posição.

Resultados desta segunda-feira do Mundial feminino de vôlei:.

Grupo E (Nagoya).

Alemanha 0 – Sérvia 3 (14-25, 20-25 e 20-25).

México 1 – Brasil 3 (25-23, 23-25, 13-25 e 19-25).

Holanda 3 – República Dominicana 0 (25-19, 25-16 e 25-14).

Japão 3 – Porto Rico 0 (25-22, 25-14 e 25-18).

Grupo F (Osaka).

Bulgária 1 – Rússia 3 (21-25, 20-25, 25-23 e 19-25).

Turquia 0 – Estados Unidos 3 (21-25, 17-25 e 18-25).

China 3 – Azerbaijão 0 (25-17, 25-16 e 25-17).

Tailândia 0 – Itália 3 (15-25, 12-25 e 15-25).

Agência EFE