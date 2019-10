Brasil vence Desafio Internacional contra a Colômbia

A seleção de futebol de salão feminina do Brasil levou a melhor no Desafio Internacional contra a Colômbia. Nossa seleção venceu por 4 a 2, com a presença de um grande público no ginásio Tarumã, em Curitiba. O jogo faz parte de uma série de amistosos em preparação para o Sul-Americano que acontecerá na Colômbia em 2020.

As duas equipes são as grandes favoritas a se classificarem ano que vem, já que o Brasil é o atual campeão mundial e a Colômbia venceu três vezes a competição. O mundial, será em 2021.

Edição: Marcos Barbosa

Brasil de Faro