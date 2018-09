Brasil terá EUA e Rússia como rivais na 3ª fase do Mundial masculino de vôlei

A seleção brasileira enfrentará Estados Unidos e Rússia na terceira fase do Mundial masculino de vôlei, de acordo com o sorteio realizado nesta segunda-feira em um hotel na cidade de Turim, na Itália.

O Brasil passou a integrar o grupo I da competição, pelo qual vai encarar a seleção russa na próxima quarta-feira e a americana na sexta-feira. Do outro lado, o grupo J é formado por Itália, Sérvia e Polônia, atual campeã mundial.

As partidas da terceira fase serão disputadas na arena Pala Alpitour, em Turim. O local, com capacidade para 18.500 espectadores, também receberá as semifinais e a final do torneio.

Os EUA são a única seleção ainda invicta nesta edição do Mundial. Itália e Brasil contam com uma derrota cada: os anfitriões perderam para a Rússia, enquanto a seleção brasileira foi derrotada pela Holanda, ambas por 3 sets a 2 em partidas da segunda fase. Sérvia, Polônia e Rússia já perderam duas vezes.

Terceira fase do Mundial masculino de vôlei:.

Grupo I: Brasil, Estados Unidos e Rússia.

Grupo J: Itália, Polônia e Sérvia.

Os dois primeiros de cada grupo avançam às semifinais.

Agência EFE