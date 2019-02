Brasil perde para Venezuela e se complica no Sul-Americano Sub-20

Com dois gols do atacante Carlos Hurtado, a seleção brasileira foi derrotada para a Venezuela por 2 a 0, na noite de sexta-feira, pela segunda rodada do hexagonal final do Campeonato Sul-Americano Sub-20, disputado em Rancagua (Chile).

Foi a primeira vitória da Venezuela – líder com quatro pontos – sobre o Brasil, que está na lanterna, na categoria.

O primeiro gol de Hurtado no estádio El Teniente saiu aos 22 minutos da etapa inicial. Em uma jogada individual se livrando de quatro marcadores brasileiros, o camisa 9 chutou no canto direito do goleiro Phelipe Megiolaro fazendo 1 a 0.

No segundo tempo, a seleção brasileira buscou o empate, mas não conseguiu superar a defesa adversária. Já a Venezuela apostava no contra-ataque e quase chegou ao gol de Phelipe algumas vezes.

Mas foi aos 42 minutos que aconteceu o golpe de misericórdia com o segundo gol de Hurtado na noite. Após cobrança de escanteio, Ignacio Anzola ajeitou de cabeça para o camisa 9, que ajeitou e mandou a bola para as redes

O técnico Carlos Amadeu ainda viu o atacante Rodrygo ser expulso e virar desfalque no Brasil para a próxima rodada, segunda-feira, contra o Uruguai. No mesmo dia, os venezuelanos enfrentarão a Argentina.

Agência EFE