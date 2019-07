Brasil pede que Rússia e China escutem “grito” do povo venezuelano

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, pediu nesta sexta-feira aos chanceleres dos outros países-membros do Brics (Rússia, Índia, China e África do Sul) para que escutem o “grito” por liberdade do povo da Venezuela.

“No processo de construção de uma região democrática e de economias abertas na América Latina, não podemos deixar de escutar hoje um grito que pede liberdade. Esse grito vem da Venezuela, do povo venezuelano. Toda a comunidade internacional precisa escutar esse grito, entendê-lo e atuar”, declarou Araújo em pronunciamento na reunião ministerial do grupo no Rio de Janeiro.

Agência EFE