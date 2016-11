Brasil notifica OMC sobre barreiras comerciais impostas pelos Estados Unidos

O Brasil notificou a Organização Mundial do Comércio (OMC) que abriu disputa comercial com os Estados Unidos pelas barreiras impostas pelos EUA sobre as importações de aço. O país alega que as medidas norte-americanas são inconsistentes com vários procedimentos e provisões que constam no Acordo de Subsídios e Medidas Compensatórias e no Artigo 6 do Acordo Geral de Tarifas e Comércio, de 1994.

O pedido formal de consultas inicia uma disputa dentro da OMC. Estas consultas dão às partes a oportunidade de discutir o assunto e achar uma solução satisfatória sem entrar em litígio. Depois de 60 dias, se as consultas não resolvem a disputa, o reclamante pode solicitar julgamento da questão.

Caso o impasse entre Brasil e Estados Unidos não seja resolvido até janeiro do próximo ano, o caso poderá ser levado a julgamento na OMC.

ONU Brasil.