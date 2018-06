Brasil mantém segunda posição em último ranking da Fifa antes da Copa

A Seleção Brasileira se manteve em segundo lugar no ranking da Federação Internacional de Futebol (Fifa). A Alemanha também continua no topo da lista. Em relação a maio, não houve nenhuma mudança nas sete primeiras colocações neste último ranking antes da Copa do Mundo da Rússia, que começa na próxima quinta-feira (14).

Depois do Brasil, aparecem as seleções da Bélgica (3ª colocação), Portugal (4ª), Argentina (5ª), Suíça (6ª) e França (7ª). A grande surpresa foi a equipe da Polônia, que passou da décima para a oitava posição. O Chile manteve-se em nono. Com a movimentação da Polônia, a Espanha caiu duas posições e aparece na décima posição.

Inglaterra e Uruguai também subiram no ranking. Os ingleses avançaram uma posição e aparecem na 12ª colocação (empatados com os dinamarqueses). Já os uruguaios passaram para 14ª colocação, depois de subir três posições.

Entre as equipes da Copa, a principal queda foi da seleção da Tunísia, que perdeu sete posições e aparece na 21ª colocação. A anfitriã Rússia caiu quatro colocações e está na pior posição entre os participantes (70ª).

Veja a posição das equipes que participarão do Mundial da Rússia:

1º Alemanha

2º Brasil

3º Bélgica

4º Portugal

5º Argentina

6º Suíça

7º França

8º Polônia

10º Espanha

11º Peru

12º Dinamarca

12º Inglaterra

14º Uruguai

15º México

16º Colômbia

20º Croácia

21º Tunísia

22º Islândia

23º Costa Rica

24º Suécia

27º Senegal

34º Sérvia

36º Austrália

37º Irã

41º Marrocos

45º Egito

48º Nigéria

55º Panamá

57º Coreia do Sul

61º Japão

67º Arábia Saudita

70º Rússia