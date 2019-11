Brasil garante vaga no Pré-Olímpico Mundial de basquete feminino

A seleção brasileira feminina de basquete garantiu presença no Pré-Olímpico Mundial de Basquete ao vencer a Argentina, por 77 a 55 no domingo (17). A partida foi o último jogo do Pré-Olímpico das Américas, realizado em Bahia Blanca (Argentina). A equipe verde-amarela sofreu uma única derrota, para as norte-americanas, no início do Mundial. O Pré-Olímpico Mundial acontece em fevereiro de 2020 e é a última seletiva para Tóquio 2020. As 16 melhores seleções do mundo disputarão dez vagas.

A seleção brasileira de basquete alcançou resultados satisfatórios este ano. Além de estar no Pré-Olímpico, a equipe conquistou o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima (Peru) e o bronze na Copa América, em Porto Rico.

Brasil de Fato