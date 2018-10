Brasil ganha nos acréscimos da Argentina por 1×0

O Brasil arrancou uma vitória suada da Argentina em amistoso realizado hoje (16). O gol só saiu nos acréscimos, com o zagueiro Miranda marcando de cabeça após um escanteio. A partida foi disputada em Jedá, na Arábia Saudita. Depois de um jogo morno no primeiro tempo e truncado no segundo, a seleção teve que usar o jogo aéreo para furar o bloqueio portenho.

O time entrou em campo com a base da equipe que esteve na Copa da Rússia: Alisson, Danilo, Marquinhos, Miranda e Filipe Luís; Casemiro, Arthur, Phillipe Coutinho; Neymar, Firmino e Gabriel Jesus. Dos atletas que disputaram as partidas no campeonato mundial, a novidade foi o volante Arthur, revelado no Grêmio e vendido ao Barcelona.

O primeiro tempo foi morno, sem muitas oportunidades. Miranda deu um susto ao atrasar a bola para Alisson na fogueira. Pressionado por Angel Correa, o goleiro afastou o perigo. Depois, o zagueiro quase marcou em chute que foi barrado pelo defensor argentino Ottamendi. No fim da primeira etapa, o Brasil teve uma boa chance com uma falta na entrada da área, mas o chute de Neymar ficou na barreira.

Jogo truncado

No segundo tempo, o jogo não teve grandes emoções. O Brasil teve bom domínio, mas a Argentina congestionou seu campo, dificultando a aproximação. Perto do fim, Casemiro bateu falta que desviou na barreira e quase enganou o goleiro portenho. O Brasil tentava, mas não conseguia levar perigo ao gol adversário. Nos acréscimos, em uma jogada de escanteio, Miranda subiu mais alto e venceu o goleiro Sergio Romero.

A vitória manteve o bom desempenho em amistosos após a eliminação nas quartas de final da copa, na derrota para a Bélgica, que fez a seleção terminar em 6º lugar. O desempenho da equipe comandada por Tite na Rússia foi bastante criticado por torcedores. Mas a Argentina teve atuação pior, ficando na 16a colocação depois de ser eliminada nas oitavas de final pela campeã, França, em um jogo de muitos gols (4×3).

Em setembro, o Brasil realizou dois amistosos, vencendo os Estados Unidos por 2 x 0 e El Salvador por 5 x 0. O próximo amistoso será contra o Uruguai, em novembro.

Agência Brasil