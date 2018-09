Brasil freia reação francesa e vence a 2ª no Mundial de vôlei

A seleção brasileira conquistou nesta quinta-feira a segunda vitória em duas rodadas do Campeonato Mundial de vôlei ao bater a França, que até esboçou uma reação, mas foi derrotada por 3 sets a 2, com parciais de 25-20, 25-20, 21-25, 23-25 e 15-12, em jogo disputado na cidade de Ruse, na Bulgária.

Atual campeão olímpico, o Brasil teve dificuldade contra a líder do ranking da Federação Internacional de Vôlei (FIVB) e vice-campeã da Liga das Nações, torneio realizado pela primeira vez neste ano e que substituiu a Liga Mundial.

Batidos com certa facilidade nas duas primeiras parciais, os ‘Bleus’ voltaram com novidades para o terceiro set. O técnico Laurent Tillie fez ajustes e substituiu metade da equipe, fortalecendo o bloqueio para frear o ataque brasileiro.

O tie-break foi disputado ponto a ponto, sem que nenhum dos times abrisse mais de dois pontos de diferença. Até que no final a seleção comandada por Renan Dal Zotto se impôs e fechou em 15-12.

O grande nome da partida em Ruse foi a estrela francesa Earvin Ngapeth, com 22 pontos, dois a mais que o oposto Wallace, maior pontuador do Brasil.

Com o resultado, a seleção brasileira assumiu a segunda posição do grupo B do Mundial, com cinco pontos – a vitória por 3 a 0 ou 3 a 1 dá três pontos, enquanto o triunfo por 3 a 2 garante dois. Os campeões olímpicos estão atrás do Canadá, que foi a seis ao derrotar o Egito em sets diretos, enquanto a França é terceira colocada, com quatro.

A equipe africana ainda não pontuou e aparece em quarto lugar, à frente de China e Holanda, que jogaram apenas uma vez cada até agora e medirão forças nesta sexta.

Agência Brasil