Brasil enfrentará o Chile com seleção titular

No próximo domingo, no encerramento das Eliminatórias da Copa do Mundo, a seleção brasileira enfrenta o Chile, com uma única alteração no time, com Enderson substituindo Alssion, como já era previsto.

O time brasileiro deverá entrar em campo com:Ederson; Daniel Alves, Miranda, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro; Renato Augusto, Paulinho, Coutinho e Neymar e Gabriel Jesus.

No último treino, a imprensa foi autorizada a assistir apenas aos minutos iniciais do jogo e, em seguida, os jornalistas tiveram que sair do campo, instalando-se na sala de imprensa.