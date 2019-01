Brasil enfrenta Peru, Venezuela e Bolívia na primeira fase da Copa América

Bolívia, Venezuela e Peru estarão ao lado do Brasil no grupo A da Copa América de 2019, conforme definido em sorteio nesta quinta-feira, em cerimônia realizada na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.

As bolinhas sorteadas por um time de craques sul-americanos, convidado especialmente para o evento de hoje, colocou a seleção comandada por Tite diante de dois dos adversários mais frágeis da competição, que será disputada entre 14 de junho e 7 de julho.

O Brasil, cabeça de chave do grupo A, fará o jogo de abertura da Copa América diante da Bolívia, no Morumbi, em São Paulo. Quatro dias depois, vai encarar a Venezuela, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A seleção concluirá a participação na primeira fase contra a Peru, na Arena Corinthians, mais uma vez em São Paulo.

O sorteio comandado pelo pentacampeão mundial Cafu colocou a Argentina, outra cabeça de chave, contra a Colômbia em sua estreia pelo grupo B. Paraguai e Catar, sede da Copa do Mundo de 2022 e convidado para esta edição do torneio, completam a chave.

Já o Uruguai, maior campeão da história da Copa América, lidera o grupo C e terá a companhia de Equador, Japão, também convidado pela organização do torneio, e Chile, atual bicampeão, mas que não foi cabeça de chave em 2019.

Cafu teve a companhia de Marta, Javier Zanetti, Zico, Francisco Maturana, Romerito, Zé Roberto e Diego Lugano na cerimônia organizada pelo Comitê Organizador Local da Copa América e pela Conmebol no principal auditório da Cidade das Artes.

Antes, Ronaldinho Gaúcho apresentou a bola criada especialmente para o torneio, batizada como Rabisco. Perguntado sobre quem é o favorito para competição, o craque preferiu não criar polêmica.

“Não tem favorita, não tem seleção que saia disparada na frente. A gente vai torcer, esperamos que o Brasil passe voando pelos outros, mas sabemos que vai ser muito difícil”, ressaltou.

O presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez, fez um breve discurso no início da cerimônia e convidou os torcedores de todo o mundo a virem ao Brasil para assistir ao mais antigo torneio de seleções existente e que volta a ser realizado no país após 30 anos.

“Os melhores jogadores do mundo estarão em campo, levando com eles a esperança de seus países. Aos sul-americanos e ao mundo todo, envio uma só mensagem: venham ao Brasil, torçam por suas seleções. Desfrutem dessa festa”, afirmou o dirigente.

A Copa América de 2019 será disputada em seis estádios de cinco cidades brasileiras: Maracanã, no Rio de Janeiro; Mineirão, em Belo Horizonte; Arena do Grêmio, em Porto Alegre; Arena Fonte Nova, em Salvador; e Morumbi e Arena Corinthians, ambas em São Paulo.

A decisão ocorrerá no Maracanã, no dia 7 de julho. As semifinais, nos dias 2 e 3, acontecerão no Mineirão e na Arena do Grêmio, em Belo Horizonte e Porto Alegre, respectivamente.

Confira o resultado do sorteio da Copa América 2019:.

Grupo A: Brasil, Bolívia, Venezuela e Peru.

Grupo B: Argentina, Colômbia, Paraguai e Catar.

Grupo C: Uruguai, Equador, Japão e Chile.

Agência EFE