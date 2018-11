Brasil enfrenta Camarões no último jogo amistoso deste ano

A Seleção Brasileira de Futebol enfrenta hoje (20), às 17h30 (horário de Brasília), a seleção de Camarões, no último amistoso da equipe este ano.

O técnico Tite comandou no MK Stadium, em Milton Keynes, na Inglaterra, local do jogo desta terça-feira, um trabalho tático com todos os jogadores, entre eles, o atacante Roberto Firmino.

Eles participaram do chamado “treino invisível”, quando os atletas jogam sem adversários, apenas testando movimentos.

Após a simulação de um jogo sem adversário, Tite passou a exercitar com bola o que já havia sido treinado. Os jogadores ainda fizeram treinamentos de lances de bola parada.

Esta é a sexta vez que Brasil e Camarões se enfrentam. Nos últimos cinco jogos foram quatro vitórias brasileiras e uma derrota.

Na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, quando o Brasil conquistou o tetracampeonato, a seleção canarinho, venceu Camarões por 3 a 0. Dois anos e meio depois, as duas equipes voltam a se enfrentar em partida amistosa, em Curitiba. Nova vitória brasileira porr 2 a 0. Outra vitória do Brasil aconteceu na Copa das Confederações de 2001 também por de 2 a 0.

A seleção venceu ainda Camarões na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, por 4 a 1. A única derrota brasileira para a equipe africana aconteceu em Paris, em 2003, na Copa das Confederações, por 1 a 0. Ao todo, o Brasil tem 11 gols marcados contra dois sofridos.

*Com informações da CBF