Brasil é o país americano que mais movimenta mercadoria com a Espanha por mar

O Brasil é o país das Américas que mais movimenta mercadorias com a Espanha por via marítima, com 26,8 milhões de toneladas em 2018, à frente de Estados Unidos (24 milhões) e México (12,9 milhões), informou nesta segunda-feira a entidade pública espanhola Puertos del Estado em comunicado.

O tráfego portuário entre a Espanha e o continente americano aumentou 5,8% no ano passado em comparação com o exercício anterior, superando 106,5 milhões de toneladas de mercadorias.

Agência EFE