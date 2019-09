Brasil é eliminado da primeira fase da Copa do Mundo de Basquete

Apesar do bom desempenho na 1ª fase da Copa do Mundo de Basquete, o Brasil acabou eliminado em embate contra os Estados Unidos. O time, que já havia perdido para a República Tcheca, no último sábado (7), jogou bem mas não tirou a invencibilidade dos americanos. A seleção brasileira foi vencida por 89 a 73 e conseguiu equilibrar o jogo por 30 minutos. Apesar da derrota, o Brasil continua com chances de jogar a Olimpíada de Tóquio, porque ficou entre os 16 melhores da Copa do Mundo.

Edição: Isadora Morena

