Brasil é eliminado da Copa do Mundo de Beach Soccer pela Rússia

Time brasileiro perde por 4 a 3 nas quartas de final

Na partida, válida pelas quartas de final da competição realizada em Assunção (Paraguai), o Brasil saiu na frente com gol de Rodrigo. Pouco depois Zemskov empata.

Mas o Brasil melhora muito e abre 3 a 1 com gols de Mão e de Rodrigo. Porém, a partir da segunda etapa, a bicampeã Rússia toma conta do jogo e empata com gols de Shishin e Romanov. E, no finalzinho do terceiro período, o mesmo Romanov marca o gol da vitória da equipe russa.

Agora a Rússia aguarda o vencedor de Itália e Suíça para saber qual será seu adversário nas semifinais.