Brasil e Costa Rica jogam pela 2ª rodada da Copa do Mundo

Depois de empatar a primeira partida da Copa do Mundo contra a Suíça, a seleção brasileira entra em campo nesta sexta-feira, 22 de junho, contra a Costa Rica em busca da primieira vitória no Mundial.

Os costa-riquenhos perderam na estreia para a Sérvia. O segundo desafio do Brasil no Mundial da Rússia ocorre no estádio de São Petersburgo e começa às 9h (horário de Brasília).