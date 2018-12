Governo brasileiro doa quatro helicópteros para fortalecer Força Aérea de Honduras

O governo de Honduras recebeu nesta quarta-feira quatro helicópteros, modelo UH-1H, doados pelo Brasil para reforçar a Força Aérea do país.

As aeronaves foram entregues em uma cerimônia realizada na base aérea Hernán Acosta Mejía, em Tegucigalpa, com a participação do presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

“Os helicópteros permitirão a repotencialização da nossa Força Aérea em benefício do povo hondurenho”, afirmou Hernández.

Além da contribuição do governo brasileiro, Honduras também recebeu um avião Cessna 208B Grand Caravan EX dos Estados Unidos.

“A entrega desta aeronave, sem dúvida, vem fortalecer as capacidades da nossa Força Aérea em áreas como a assistência humanitária e a luta contra o crime”, disse o presidente hondurenho.

O principal uso dos helicópteros e do pequeno avião, segundo Hernández, será a luta contra o narcotráfico na região de Mosquitia, na fronteira com a Nicarágua. Para o presidente, esse tipo de crime é o maior responsável pelas mortes violentas no país.

Agência EFE