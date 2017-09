Brasil chega a Barranquilla para enfrentar seleção da Colômbia

Já com as Eliminatórias perto do fim, a Seleção Brasileira chegou na madrugada desta segunda-feira, 04 de setembro, a Barranquilla, cidade que receberá a 16˚ rodada da disputa. Depois deste Brasil x Colômbia de terça-feira, faltarão apenas duas partidas para a definição das vagas sul-americanas na Copa do Mundo da Rússia 2018.

Com quase 400 torcedores colombianos esperando a Seleção Brasileira – para reverenciar a equipe -, a delegação brasileira chegou ao Hotel Dann Carlton um pouco depois da meia noite.

Nesta segunda-feira, os jogadores conhecerão o Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, palco do confronto contra a Colômbia. Tite comanda a atividade às 15h30.

Na terça-feira, 05, Brasil e os donos da casa se enfrentam neste mesmo horário, 15h30 (17h30 de Brasília), com expectativa de casa cheia.

Vale ressaltar que o Brasil não perde mais a primeira colocação das Eliminatórias da Copa do Mundo Rússia 2018. Após garantir a vaga antecipadamente para o Mundial, a equipe se tornou inalcançável na tabela na última rodada.

Com informações da CBF.