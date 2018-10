Brasil cai para 8º no ranking de futebol feminino da Fifa; EUA lideram

A seleção de futebol feminino dos Estados Unidos se manteve na primeira posição do ranking da Fifa, no qual o Brasil caiu uma posição e agora é oitavo, com 1.973 pontos.

A queda da seleção brasileira se deve à derrota no Torneio das Nações nos EUA para a Austrália, que também venceu o Japão e subiu duas posições no ranking, ocupando agora a sexta colocação.

Já a Inglaterra ultrapassou a França e agora aparece na terceira posição, enquanto a Suécia entrou voltou ao top 10, em nono lugar, deixando para trás a Holanda, em décimo, e a Coreia do Norte, em 11º.

As dez melhores seleções do ranking feminino da Fifa são as seguintes:.

.1. Estados Unidos 2.114 pontos.

.2. Alemanha 2.060.

.3. Inglaterra 2.034.

.4. França 2.033.

.5. Canadá 2.014.

.6. Austrália 2.012.

.7. Japão 1.981.

.8. Brasil 1.973.

.9. Suécia 1.964.

10. Holanda 1.963.

Agência EFE