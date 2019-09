O Brasil ampliou para 46 o número de universidades citadas no Times Higher Education (THE), o mais prestigiado ranking internacional sobre o ensino superior no mundo, mas nenhuma instituição do país aparece entre as 250 melhores analisadas pela publicação.

Na edição de 2020, o Brasil terá 11 universidades a mais incluídas no ranking, sendo o sétimo país com maior presença na lista, superando Espanha e Itália, que tem 45 cada.

Agência EFE