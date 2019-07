Brasil 3 X Peru 1

A Seleção Brasileira venceu a seleção do Peru e confirmou o seu favoritismo no Maracanã, conquistando seu nono título da Copa América.

Os gols foram de Everton Cebolinha, Gabriel Jesus e Richarlison (de pênalti). Paolo Guerrero descontou, também em cobrança de penalidade.

O Brasil sempre saiu vitorioso nesse campeonato, sendo o maior campeão mundial, com cinco títulos, mas ainda terá longo caminho para ser tornar o maior vencedor na América do Sul. Com nove taças, o país está atrás de Uruguai (15) e Argentina (14) em conquistas da Copa América.

O técnico Tite comemorou mais uma vitória, de forma inédita à frente da Seleção Brasileira. Registra 33 vitórias, sete empates e apenas duas derrotas no cargo.

Ao que parece, o título respaldará a continuidade de Tite no comando do Brasil até 2022, na Copa do Mundo do Catar. As eliminatórias começam em março de 2020.