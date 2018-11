Botafogo vence o Inter e livra-se do rebaixamento

Com gol de Erick, Alvinegro faz 1 x 0 e abre possiblidade de se classificar para a Libertadores.

Em jogo pelo brasileirão, neste domingo (18), o Botafogo enfrentou o Internacional, no Estádio Nilton Santos, com a responsabilidade de vencer e enterrar qualquer risco de rebaixamento à Série B. Erik marcou o primeiro gol, no fim do primeiro tempo, e o Glorioso alcançou o objetivo colimado. E a galera ficou feliz, como quem recebeu “Feliz Ano Novo” para sua torcida.

Esse resultado foi prejudicial ao Colorado, que briga pelo título com o Palmeiras. O sonho da conquista ficou mais distante.

Com a vitória, o Botafogo chegou aos 47 pontos, assumindo a nona colocação, mantendo o sonho de chegar à Libertadores, através do G-6 do Brasileirão. Já o Internacional ficou com 65 pontos e foi ultrapassado pelo Flamengo, que assumiu a vice-liderança do campeonato.