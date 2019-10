Botafogo busca recuperação no Brasileiro diante do Fluminense

No primeiro turno, alvinegro venceu tricolor por 1 a 0

Na próxima rodada o Botafogo encara o Fluminense em jogo que pode ser considerado uma espécie de divisor de águas para o clube de General Severiano. Em caso de vitória, chega aos 30 pontos e encerra a sequência negativa. Além de conter a reação do vizinho carioca, que vem de vitória.

Mas em caso de derrota a equipe do técnico Eduardo Barroca pode cair da 12ª para a 14ª colocação. Para isso não acontecer terá que torcer para uma derrota do Vasco e para que o Fortaleza não vença na 23ª rodada do Brasileiro.

Isso sem contar que o tricolor das Laranjeiras, que luta para fugir da zona do rebaixamento, ficaria somente a 2 pontos de diferença na classificação.

E o mais preocupante seria ver o Cruzeiro, o time da zona de rebaixamento com melhor pontuação, vencer o Internacional neste sábado e encurtar a distância para a degola de 8 para 5 pontos.

O Botafogo espera mostrar força dentro de casa. Na atual edição do Brasileirão a campanha é a seguinte: Em 10 jogos foram 5 vitórias, um empate e 4 derrotas. O aproveitamento como mandante é de 53,3%.

O que chama a atenção nos números alvinegros de forma negativa é o ataque. O clube tem o pior desempenho de gols marcados, quando levamos em consideração os 16 clubes acima da zona de rebaixamento. Ao todo foram 19 gols marcados entre as 22 rodadas já disputadas. Alex Santana e Diego Souza, com 5 gols cada, são responsáveis por mais de 50% deste total.

