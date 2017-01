Bombeiros atuarão em 18 praias potiguares durante Operação Verão 2017

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN), por meio do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS), atuará com um efetivo extra de mais de 50 militares, distribuídos do Litoral Norte ao Sul do Estado durante todo o período da alta estação, que se estende até o dia 1 de março. Neste período, a expectativa é que os Bombeiros atuem 18 praias, entre a Região Metropolitana e o interior do Estado.

Desde o último final de semana, os guarda-vidas já estão nos locais de banho e de maior concentração de veranistas dando orientações sobre os cuidados no mar, para evitar afogamentos e outras situações de perigo à vida.

O comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte, coronel Sócrates Vieira de Mendonça Júnior, explica que a distribuição do efetivo e escolha dos locais de atuação levou em consideração alguns indicadores, como estatísticas das ocorrências, localização geográfica para o pronto emprego e atendimento, periculosidade e fluxo populacional (quantidade de banhistas), e garantiu que tanto a população quanto os turistas estão seguros, se seguir as dicas de segurança.

“A Operação Verão terá o objetivo de realizar atividades de orientação e prevenção aos banhistas na orla, atividades e resgate, busca e salvamento em meio aquático, e atividades auxiliares de socorros de urgência e atendimento de emergência pré-hospitalar às vítimas em meio líquido, obedecendo os protocolos de salvamento”, explica o coronel Sócrates Mendonça.

Os militares trabalharão de forma preventiva com a sinalização da orla com bandeiras de advertência aos banhistas nos locais com maior fluxo e que apresentem correntes de retorno; distribuição de pulseiras de identificação para crianças, momento em que os guarda-vidas prestarão orientações aos pais sobre as condutas de segurança no meio aquático bem como alertá-lo sobre os riscos de acidentes aquáticos caso não haja a devida atenção com as crianças;

Os bombeiros também irão distribuir folders educativos com dicas de segurança e condutas a serem adotadas para um lazer seguro nas praias, numa linguagem acessível.

Estatística

Ao longo de 2016, o Grupamento de Busca e Salvamento registrou 26.766 ocorrências ao longo do litoral potiguar, com destaque para o trabalho de orientação ao público (22.086) e advertência ao público (4.510).

Além disso, as praias do Meio (59), Búzios (25), Areia Preta (23) e Redinha (22) foram as que registraram o maior índice de ocorrências no que diz respeito a resgate de vítima em meio líquido, encontro de cadáver, auxílio ao público e encontro de pessoas perdidas.

Dicas de segurança

Não superestime sua capacidade de nadar. Avalie as consequências de um possível incidente.

Em água doce ou salgada, prefira banhar-se em locais rasos e sem correnteza.

Se notar que está sendo arrastado por uma dessas correntes, mantenha-se calmo e tente acenar ou gritar por socorro enquanto nada transversalmente (para o lado, em vez de para o raso).

Não tente salvar pessoas vítimas de afogamento sem estar habilitado. Neste caso, lance algum objeto que a ajude a vítima a flutuar e acione guarda-vidas ou a emergência pelo telefone 193.

Crianças exigem cuidado redobrado. Não as perca de vista.

Sempre que possível, opte pelo uso do colete salva-vidas ao invés de objetos flutuantes.

Nunca nade após ingerir bebidas alcoólicas, alimentos ou se estiver passando mal ou com frio.

Evite aproximar-se de costões. Ao caminhar sobre as pedras destes ambientes, observe antes se uma onda não poderá atingi-lo e jogá-lo no mar.

Antes de mergulhar, certifique-se da profundidade. Um acidente pode provocar sequelas irreversíveis. Não entre no mar quando ingerir bebidas alcoólicas e logo após as refeições.