Bolsonaro se sente mal e usa sonda para alimentação

O presidente Jair Bolsonaro se sentiu mal na tarde de hoje (2), apresentado quadro de náusea e vômito, segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein, na capital paulista. Ele usa uma sonda nasogástrica para se alimentar.

Bolsonaro, apesar da indisposição, não tem febre e não sente dor. Exames laboratoriais feitos no presidente estão normais. Os médicos ainda orientam que as visitas sejam restritas. Apenas a esposa Michelle Bolsonaro e o filho Carlos Bolsonaro acompanham o presidente.

Apesar do pedido da equipe médica para que o presidente evite emoções, Carlos Bolsonaro, revelou nas redes sociais que o pai assiste nesta tarde ao jogo do Palmeiras contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista. Carlos Bolsonaro também pediu orações pela recuperação do pai.

Agência Brasil