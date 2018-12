Bolsonaro passa por consulta no Albert Einstein em São Paulo

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, passou hoje (13) por consulta médica no Hospital Albert Einstein, na capital paulista. De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, foi um atendimento de rotina, que durou cerca de uma hora.

Bolsonaro saiu de Brasília em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) e desembarcou em Congonhas às 8h40. O futuro presidente seguiu de carro, acompanhado por batedores da Polícia Militar e de um veículo da Polícia Federal, até o hospital, na zona sul. Ele evitou a imprensa que o aguardava do lado de fora do hospital.

Bolsonaro precisa fazer uma cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia. Inicialmente marcada para ontem (12), foi adiada em novembro após uma série de exames que apontaram uma inflamação do peritônio e processo de aderência entre as alças intestinais.

A cirurgia remarcada para 20 de janeiro, deve ser novamente adiada porque Bolsonaro quer participar do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, em 22 de janeiro de 2019. A cirurgia requer um período de recuperação mínimo de 15 dias.

