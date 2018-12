Bolsonaro não nomeou representantes do Note e Nordeste para nenhum dos 22 Ministérios

Nenhum dos ministros e ministras que comandarão as pastas ministeriais definidas pelo presidente Jair Bolsonaro são da região Norte ou Nordeste. Desde a Proclamação da República, tal fato nunca aconteceu. É a primeira vez no Brasil que essas regiões não estão representadas no primeiro escalão de uma gestão presidencial.

A quantidade de ministras também foi reduzida. Das 22 pastas ministeriais do Governo, apenas duas serão comandadas por mulheres. Damares Alves (Mulheres, Família e Direitos Humanos) e Tereza Cristina (Agricultura) serão as únicas representantes do gênero feminino.

Mídias Internacionais, nacionais e população brasileira alertam para a falta de representatividade do Governo Bolsonaro. O Presidente usou mais uma vez a rede social Twitter para se manifestar diante das críticas: “Como se nascer em uma região se traduzisse em competência e não nascer significasse descaso e abandono”, disse.