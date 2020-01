Bolsonaro lidera votos para 2022 seguido por Lula, diz CNT

Do total de entrevistados, 30,2% não sabem ou não responderam em quem votariam caso as eleições fossem hoje

O presidente Jair Bolsonaro lidera a intenção de voto para a corrida presidencial de 2022, segundo pesquisa feita pela CNT (Confederação Nacional do Transporte), encomendada ao instituto MDA.

Pela pesquisa, o atual presidente aparece com 29,1% das intenções, e vem seguido pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 17%. Do total de entrevistados, 30,2% não sabem ou não responderam em quem votariam caso as eleições fossem hoje.

MÉTODO.

A pesquisa utilizou respostas de 2.002 pessoas, de 15 a 18 de janeiro, em 137 municípios. Aos entrevistados fora feita a seguinte pergunta: “ainda faltam três anos para as eleições presidenciais de 2022. Mas, caso as eleições fossem hoje, em quem o sr. votaria?”. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais.

Confira a lista de intenção de votos:

Jair Bolsonaro – 29,1%

Lula – 17%

Ciro Gomes – 3,5%

Sergio Moro – 2,4%

Fernando Haddad – 2,3%

João Amoedo – 1,1%

Luciano Huck – 0,5%

Marina Silva – 0,4%

Dilma Rousseff – 0,3%

João Doria – 0,3%

Outros – 2,4%

Branco/Nulo – 10,5%