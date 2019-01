Bolsonaro é o 2º presidente eleito durante o mandato de deputado federal

Jair Bolsonaro exerceu sete mandatos na Câmara dos Deputados

Saulo Cruz

Congresso Nacional Câmara dos Deputados Fachada

Vários ex-presidentes exerceram mandatos no Congresso antes de chegar ao Palácio do Planalto, entre eles Juscelino Kubitschek, Lula e Michel Temer

Jair Bolsonaro é o segundo político eleito presidente da República durante o exercício do mandato de deputado federal. O primeiro foi Jânio Quadros, que era deputado federal pelo Paraná quando se elegeu presidente em 1960.

Cinco políticos viraram presidentes enquanto exerciam mandato de senador: Prudente de Morais, eleito em 1894; Epitácio Pessoa, em 1919; Washington Luís, em 1926; Getúlio Vargas, em 1950; e Fernando Henrique Cardoso, em 1994.

“Quem tem uma experiência no Legislativo leva muita vantagem: conhece o processo legislativo, sabe como funcionam as negociações – que são a razão de ser da própria democracia representativa. Isso facilitará seu governo”, afirma o professor de História da Universidade de Brasília (UnB) Antônio Barbosa.

Segundo o professor, ao longo da história vários presidentes não compreenderam a importância do Poder Legislativo e, por isso, não conseguiram atuar bem com o Congresso.

“Jânio Quadros dizia que era impossível governar com aquele Congresso, tentou dar um golpe e acabou renunciando”, relembra Barbosa, acrescentando que João Goulart também perdeu as condições de governabilidade quando o maior partido com assento no Congresso retirou-lhe o apoio.

“Depois do regime militar, tivemos dois casos emblemáticos: Fernando Collor de Mello, que também perdeu o apoio do Congresso por absoluta incapacidade de negociar, e Dilma Rousseff, que foi perdendo o apoio e culminou com seu afastamento”, analisou Barbosa.

Experiência parlamentar

Entre outros ex-presidentes que tiveram experiência parlamentar estão Juscelino Kubitschek e João Goulart, que já tinham passado pela Câmara. E Luiz Inácio Lula da Silva, que foi deputado constituinte.

José Sarney e Itamar Franco eram senadores quando concorreram à vice-presidência da República. Após a morte de Tancredo Neves e o impeachment de Fernando Collor, ambos viraram presidentes. Já Michel Temer foi deputado federal e assumiu a Presidência da República após o impeachment de Dilma.

Agência Câmara Notícias