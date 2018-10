Bolsonaro e Haddad decidirão eleição presidencial no segundo turno

Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT, vão decidir a eleição presidencial em segundo turno, como confirmado com a apuração de 96% dos votos do pleito deste domingo e com 436596 de 454490 seções contabilizadas.

Bolsonaro liderava com 46,66% dos votos até então (47.967.198), e Haddad tinha 28,43% (29.219.983). Ciro Gomes, do PDT, ficou em terceiro lugar no primeiro turno, com 12,52% (12.871.483) no mesmo momento.

Geraldo Alckmin (PSDB) foi o quarto colocado, com 4,82% (4.955.500) até então, seguido por João Amoêdo (Novo), com 2,57% (2.643.632), Cabo Daciolo (PATRI), com 1,25% (1.287.457), Henrique Meirelles (MDB), com 1,21% (1.245.519), e Marina Silva (Rede), com 1% (1.030.781).

Agência EFE