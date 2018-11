Bolsonaro anuncia almirante Bento Costa Junior para Minas e Energia

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, anunciou nesta sexta-feira (30) mais um ministro que fará parte do seu governo. Trata-se do almirante Bento Albuquerque Júnior, que ficará responsável pelo ministério de Minas e Energias. Bolsonaro usou a conta pessoal no Twitter para fazer o anúncio.

Com este, chegam a 20 os ministros anunciados pelo presidente eleito. Bento Albuquerque é o sexto militar entre os escolhidos, no entanto, o primeiro representante da Marinha. Atualmente, Albuquerque o diretor-geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha.

O escolhido para integrar a equipe de Bolsonaro foi observador militar no setor de Sarajevo, Bósnia e Herzegovina e observador militar sênior em Dubrovnik, na Croácia, para as Forças de Paz das Nações Unidas.

Bento Costa também foi comandante da Base de Submarinos, chefe da Divisão de Ciência e Tecnologia, chefe de gabinete do Chefe do Estado-Maior da Armada, diretor-geral da Secretaria da Junta Interamericana de Defesa, comandante-em-chefe da Esquadra e secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha.