Bolsa Família usado para pagar motel

O fato aconteceu na noite da última segunda-feira (13), em Maringá, no Paraná, quando um casal tentou pagar a conta de um motel com o cartão do programa Bolsa Família.

Negando-se a pagar uma despesa no valor de R$48,50, o casal assustou-se ao ver um funcionário do motel Good Time chamando a polícia e tentaaram dar um golpe, afirmando que não tinham dinheiro para pagar a conta nesse valor, mas poderiam usar o benefício social para efetuar o pagamento. O motel não aceitou e tudo terminou sem ninguem ser preso. .