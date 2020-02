Boletim aponta cidades que mais receberam chuvas no RN

A semana começou com chuvas em todas as regiões do Rio Grande do Norte. O município de Rafael Godeiro, localizado no Oeste Potiguar registrou 133,4 milímetros(mm) de chuva de sexta-feira (31/01) até hoje (03/02), conforme Boletim Pluviométrico divulgado pela Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN). Em seguida os municípios que mais choveram foram Olho D´água dos Borges, chovem 129,7mm e em Martins 119,4mm, todos também no Oeste Potiguar. Parazinho, no Agreste, registrou 112,1mm. O boletim completo pode ser acessado no endereço www.emparn.rn.gov.br, clicando na aba Meteorologia.

A análise da equipe da Unidade Instrumental de Meteorologia da EMPARN indica que as chuvas devem continuar nesta semana em todas as regiões do RN. “A atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) associada a presença de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCANS) indicam a ocorrência de chuvas em todas as regiões do Rio Grande do Norte durante esta semana”, disse o chefe do unidade, Gilmar Bristot.

De acordo com a previsão, nesta semana, na capital potiguar, a temperatura deve variar, entre 24°C e 32°C e no interior, nas regiões serranas, a partir 22°C e ultrapassar os 35°C.

A previsão da semana é a seguinte:

Segunda-Feira (03/02) – Céu parcialmente nublado a claro em todo o Estado com pancadas de chuvas.

Terça-Feira (04/02) –Mantendo o céu parcialmente nublado em todo o Estado com pancadas de chuvas em todas as regiões.

Quarta-Feira (05/02) – Céu parcialmente nublado em todo o Estado com pancadas de chuvas nas em todas as regiões.

Quinta-Feira (06/02) – Céu parcialmente nublado em todo o Estado com pancadas de chuvas nas em todas as regiões.

Sexta-Feira (07/02) – Céu parcialmente nublado em todo o Estado com pancadas de chuvas em todas as regiões.

Sábado (08/02) – Céu parcialmente nublado em todo o Estado com pancadas de chuvas.

Domingo (09/02) – Céu parcialmente nublado em todo o Estado com pancadas de chuvas.

Fonte: Portal Grande Ponto