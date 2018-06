Boca Noite 2018 será aberto com Banda de Música Artur Paraguai

A Banda de Música Artur Paraguai fará o lançamento do Boca da Noite, evento de encerramento do Mossoró Cidade Junina 2018 que ocorre neste sábado (30). A apresentação da banda local será na praça Cícero Dias (praça do Teatro Municipal Dix-Huit Rosado) e, logo após o término, os trios largam da Avenida Rio Branco, às 18h.

O Boca da Noite 2018 contará com três trios, em formato semelhante ao Pingo da Mei Dia. O percurso compreende os trechos de cruzamento da Avenida Felipe Camarão com a Avenida Augusto Severo. Ou seja, a volta é dada em frente à entrada principal da Estação das Artes Elizeu Ventania.

O Boca da Noite terá a sua segunda edição em 2018. O ano passado o evento reuniu grande público no Corredor Cultural. O Boca foi idealizado pela prefeita Rosalba Ciarlini. “Atendemos os pedidos da população que queria um grande bloco junino semelhante ao Pingo, mas em horário diferente. Então lançamos o Boca da Noite e vemos a grande aceitação das pessoas ao projeto”, explica o secretário de Cultura, Eduardo Falcão.

Confira as atrações:

18h

Circuito Musical

Thyalis Martins

Forró Classe A

20h

Farra de Playboy

20h30

Ewerton Linhares

20h50

Municipal Santos

23h

Bloco do Magão