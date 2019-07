Boca da Noite se consolida e celebra a melhor e maior edição do MCJ

O último final de semana do Mossoró Cidade Junina 2019 foi marcado pela terceira edição do Boca da Noite, que se consolidou atraindo cerca de 80 mil de pessoas para o corredor cultural da Avenida Rio Branco, neste sábado (29). Com oito atrações musicais e três trios elétricos, o evento encerrou a programação de shows nacionais do maior São João Cultural do País.

Com o sucesso da edição desse ano, o Mossoró Cidade Junina 2019 se consolidou como a melhor e maior edição do evento. A Prefeita Rosalba Ciarlini fez um balanço da importância do MCJ não somente para a cultura, mas também para a economia. “Estamos encerrando a programação artística do Mossoró Cidade Junina em grande estilo. Realizamos mais uma edição do Boca da Noite trazendo Elba, Tuca Fernandes e nossos artistas da terra. Foram dias de muita cultura e alegria, mas também um período muito importante para nossa economia. Prova disso, é que a prévia da pesquisa que realizamos junto com a Universidade Potiguar apontou que para cada R$ 1 real que a Prefeitura investiu no MCJ obteve R$ 8 reais de retorno”, frisou.

As 17 horas, a banda Bakulejo iniciou a programação de shows do Boca da Noite, em seguida, foi a vez do Forró Classe A se apresentar no corredor cultural.

Uma das atrações mais esperadas do evento, Elba Ramalho animou o público e arrastou uma multidão ao som de clássicos do xote e baião. A cantora falou da alegria de retornar a Mossoró. “Estou muito feliz e honrada com o convite. Tenho um carinho imenso por Mossoró que é um lugar que venho desde que comecei a minha carreira”, destacou Elba, que recebeu a imprensa junto com a Prefeita Rosalba Ciarlini, no salão dos Grandes Atos da Prefeitura de Mossoró.



Atração do Boca da Noite, Elba Ramalho arrastou uma multidão pelo corredor cultural da Avenida Rio Branco.

A aposentada Socorro Nunes, de 60 anos, veio pela primeira vez para o Boca da Noite e estava com o marido acompanhando o trio da cantora Elba Ramalho. “A Prefeitura está de parabéns, fechou com chave de ouro trazendo Elba. A festa está muito organizada e tranquila, estou admirada com a segurança”, reconheceu.

A assistente social Sádira Araújo também ressaltou a tranquilidade do evento. Ela veio assistir ao show de Elba Ramalho e saiu encantada. “Eu amo Elba e amo festa junina. Esse evento está maravilhoso, com muita tranquilidade e segurança”, declarou.

Na programação do evento, ainda se apresentaram a banda Municipal Santos, Thyalis Martins e Furacão Love. A festa trouxe todos os ritmos para avenida, e agradou o público que veio celebrar o último final de semana dos festejos juninos. O axé também teve vez no Boca da Noite, o baiano Tuca Fernandes apresentou seus sucessos como “Milla”, “Ê Saudade”, “Chuva na Janela”, entre outros. A última atração da noite foi Caddu Rodrigues, que colocou todo mundo para dançar e encerrou a melhor e maior edição do Mossoró Cidade Junina.

