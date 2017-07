Boca da Noite leva multidão ao Corredor Cultural no encerramento do Mossoró Cidade Junina

Quando bateu às 18h neste sábado, 1º, começou a programação de encerramento do Mossoró Cidade Junina 2017. Na Boca da Noite, o Corredor Cultural Professor Gonzaga Chimbinho transformou-se no corredor do forró, onde os mossoroenses se despediram do mês mais festivo do ano.